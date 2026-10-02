Песков заявил об отсутствии конкретики по идее обсудить прекращение огня в Черном море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - России известно об инициативе Турции и ООН, связанной с переговорами с участием России и Украины по прекращению огня в Черном море, но пока никакой конкретики нет, Киев не проявляет склонности к каким-то комплексным договоренностям, заявили в Кремле.

"Никакой конкретики, нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли конкретика по инициативе Турции и ООН провести в начале октября соответствующие переговоры.

"Мы знаем эту инициативу действительно, но в данном случае киевский режим не проявляет какой-то склонности к каким-то комплексным договоренностям", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному урегулированию". "Договоренности могут быть только комплексными, и, как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир", - сказал Песков.