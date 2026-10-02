Поиск

Песков заявил об отсутствии конкретики по идее обсудить прекращение огня в Черном море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - России известно об инициативе Турции и ООН, связанной с переговорами с участием России и Украины по прекращению огня в Черном море, но пока никакой конкретики нет, Киев не проявляет склонности к каким-то комплексным договоренностям, заявили в Кремле.

"Никакой конкретики, нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли конкретика по инициативе Турции и ООН провести в начале октября соответствующие переговоры.

"Мы знаем эту инициативу действительно, но в данном случае киевский режим не проявляет какой-то склонности к каким-то комплексным договоренностям", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному урегулированию". "Договоренности могут быть только комплексными, и, как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Турция ООН Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Татарстане ввели режим ЧС для аграриев из-за заморозков и переувлажнения почвы

СКР заявил об использовании США арестованных активов Малофеева для финансирования ВСУ

Причиной пожара в особняке Миллера могло быть нарушение при сварке

 Причиной пожара в особняке Миллера могло быть нарушение при сварке

Более 110 БПЛА сбили за сутки в Ростовской области

Еще пять российских аэропортов приостановили обслуживание рейсов

 Еще пять российских аэропортов приостановили обслуживание рейсов

Пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде из-за БПЛА, есть пострадавший

Открытое горение ликвидировано в историческом особняке в центре Петербурга

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

 Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12046 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3815 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов