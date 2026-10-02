Москва добивается прекращения поставок Киеву морем военных грузов и топлива

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона открыта к переговорам по Украине, но ситуация по Черному морю особенная, важно полностью пресечь поставки Киеву по морю военного оборудования, боеприпасов и топлива для ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Его попросили прокомментировать инициативу Турции и ООН о проведении в начале октября переговоров по прекращению огня в Черном море с участием России и Украины.

"Российская сторона всегда открыта для переговоров, но по Черному морю ситуация особенная. Об этом вчера в том числе говорил президент. Собственно, Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это, и платит уже и будет продолжать платить дальше", - сказал он.

Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов и так далее, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться", - сказал Песков.