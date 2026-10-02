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Возбуждено дело о гибели в ДТП главреда сибирской редакции "Коммерсанта"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 сентября в Новосибирске, после которого был госпитализирован и впоследствии скончался главный редактор сибирской редакции издания "Коммерсантъ" Михаил Кичанов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, дело возбуждено по ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход, наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу.

Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось, госпитализированный с тяжелыми травмами после аварии 51-летний Кичанов скончался в больнице утром в пятницу.

Михаил Кичанов
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