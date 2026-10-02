Скончался главред сибирской редакции "Коммерсанта", госпитализированный после ДТП

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов, попавший вечером 24 сентября в ДТП в Новосибирске, скончался в больнице, сообщает издание в пятницу.

"Утром 2 октября в новосибирской больнице умер наш коллега и руководитель, главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов.После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелой", - говорится в публикации.

Кичанову был 51 год.

Как сообщалось, по данным ГУ МВД по региону, ДТП произошло 24 сентября около 19:00 у дома №56 по улице Инской.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход сбил человека, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, 51-летний житель Новосибирска. По факту происшествия сотрудниками Госавтоиснпекции возбуждено административное дело.