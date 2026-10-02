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Пассажиропоток "Пулково" в январе-сентябре снизился на 2%, до 15,6 млн человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-сентябре 2026 года обслужил 15,6 млн пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

За первые три квартала 2025 года "Пулково" обслужил 15,9 млн пассажиров. Таким образом, показатель снизился на 2%.

Международные перевозки по итогам девяти месяцев текущего гоад выросли на 8%, до 3,92 млн пассажиров. Наиболее активно развивались направления в Турцию (рост на 11%, 1,41 млн пассажиров), Египет (рост в 1,5 раза, 344 тысячи) и Китай (рост на 28%, 339 тысяч). Положительную динамику также показали Казахстан (рост на 33%, 129 тысяч), Тунис (рост на 25%, 34 тысячи) и Сербия (рост на 12%, 70 тысяч), говорится в комментарии.

"Пулково" продолжает развивать маршрутную сеть и укреплять позиции как один из ключевых авиационных хабов северо-запада. Рост международного сегмента, восстановление авиасообщения с российскими городами и выход на рынок новых перевозчиков формируют устойчивую базу для дальнейшего развития", - отметил оператор петербургского аэропорта.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток "Пулково" по итогам 2026 года может снизится на 2-3% к 2025 году.

В 2025 году пассажиропоток "Пулково" составил 20,8 млн человек, что примерно соответствовало показателю 2024 года (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн человек в 2024 году), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн человек).

Базовый перевозчик петербургского аэропорта - авиакомпания "Россия".

Египет Пулково Турция Петербург ВВСС
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