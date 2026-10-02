Минобороны РФ сообщило об уничтожении с утра пятницы более 200 дронов ВСУ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Чувашией, Крымом и над акваторией Черного моря.