Песков заявил, что пока нет конкретных переговоров по соглашениям о безопасности в Черном море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведётся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смотря какие (двусторонние соглашения), мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведётся", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", рассматриваются ли варианты двусторонних соглашений с другими странами, в том числе с Индией, Египтом и Турцией.

Отвечая на вопрос агентства, поступали ли России предложения по безопасности в Черном море от других стран, Песков сказал: "Об этом же, собственно, речь вчера заходила на Валдае. Президент ответил".

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ идут обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море, но не Россия это начала.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия ведёт переговоры с Индией, Египтом и Турцией о предложениях по обеспечению безопасного судоходства в Черном море, которые могут предусматривать двусторонние соглашения.