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РФ выразила готовность содействовать урегулированию ситуации в Ливии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов провел консультации со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии, главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Ханной Тетте, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Центральной темой стали процесс и перспективы политического урегулирования внутриполитического кризиса, в котором страна пребывает с 2011 года в результате натовской агрессии. Отмечено достижение в конце августа на основе "дорожной карты" МООНПЛ конкретных договорённостей в формате "малой группы 4+4", объединяющей ряд представителей влиятельных ливийских сторон на востоке и западе Ливии. Подчёркнуто, что приближение практической организации общенациональных президентских и парламентских выборов на территории бывшей Джамахирии является положительным моментом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Алимов акцентировал традиционно дружественные отношения Москвы с ливийским народом и его руководством. Подтвердил российскую заинтересованность в единой, стабильной и развивающейся Ливии и готовность содействовать соответствующим коллективным усилиям под эгидой ООН. Обозначил, что одним из важнейших параметров ливийского урегулирования для России является вовлечение в него всех конструктивных общественно-политических сил, институтов и персоналий, пользующихся авторитетом в этой африканской стране", - сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Ливия Александр Алимов ООН
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