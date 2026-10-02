Дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика приостановил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт "Геленджик". Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика вводились в пятницу днем для обеспечения безопасности полетов и действовали более трех часов.