Здание ТИК повреждено в Запорожской области после украинского обстрела

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) получило повреждения в Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в ЦИК России в пятницу.

Значительно повреждено здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области, оборудование и оргтехника уничтожены полностью, говорится в канале комиссии в Max.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу утром.

Пострадавших нет, сотрудники были переведены на удаленную работу, добавили в ЦИК.