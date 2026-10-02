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В России завершилась активная фаза командно-штабных учений ОДКБ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026", проходивших на территории России, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

В заключительном этапе и торжественной церемонии закрытия учений приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, представитель командования Центрального военного округа Александр Машьянов, говорится в сообщении

"Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме, командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения по управлению частями и подразделениями во взаимодействии с формированиями сил специального назначения, а личный состав национальных контингентов показал высокий профессионализм и боевую выучку", - цитирует ведомство Масадыкова.

Он отметил, что в ходе учений проведено формирование и слаживание командования, соединений и частей КСОР, отработаны вопросы планирования совместной операции коллективных сил, организации управления, взаимодействия, в том числе с органами пограничной службы ФСБ России, и всестороннего обеспечения национальных контингентов.

"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все более обостряется, расширяются зоны нестабильности и повышается конфликтный потенциал в приграничных регионах. В условиях нарастания вызовов и угроз безопасности главами наших государств уделяется самое пристальное внимание повышению боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ и совершенствованию системы управления", - заявил генсек организации.

В министерстве обороны России также сообщили, что особенностями учений являлись "широкое применение разнотипных беспилотников и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции".

"Слаженные действия всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы на полигоне Чебаркульский в ходе проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках активной фазы учения КСОР ОДКБ практически отработали вопросы ведения разведки, завоевания огневого превосходства, уничтожения передовых позиций, блокирования и разгрома противника в населенном пункте", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на заключительном этапе подразделения КСОР отработали вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении боевых действий.

Минобороны РФ ОДКБ учение Взаимодействие-2026
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