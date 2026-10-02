Убивший ковоира в поезде в КБР заключенный ликвидирован
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заключенный, который убил конвоира в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.
"Осужденный ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным комментарием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по этому поводу.
Ранее сообщалось, сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, информация СМИ о бунте осужденных не соответствует действительности. Он подчеркнул, что пострадавших среди гражданских лиц нет.
Как сообщали СМИ, в поезде произошел бунт заключенных, один сотрудник ФСИН погиб, трое ранены.