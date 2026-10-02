Поиск

Убивший ковоира в поезде в КБР заключенный ликвидирован

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заключенный, который убил конвоира в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Осужденный ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по этому поводу.

Ранее сообщалось, сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, информация СМИ о бунте осужденных не соответствует действительности. Он подчеркнул, что пострадавших среди гражданских лиц нет.

Как сообщали СМИ, в поезде произошел бунт заключенных, один сотрудник ФСИН погиб, трое ранены.

Кабардино-Балкария ФСИН поезд заключенный конвоир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Убивший ковоира в поезде в КБР заключенный ликвидирован

Сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в Кабардино-Балкарии

В Госдуму внесен проект о создании центров энергосбережения во всех регионах РФ

Что произошло за день: пятница, 2 октября

В ЛНР сообщили о массовых отключениях электричества из-за нештатной ситуации

Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

 Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

Путину на полигоне "Чебаркульский" показали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов