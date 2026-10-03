Минобороны РФ заявило, что в Доброполье за сутки под российский контроль перешли 70 зданий

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в боях за Доброполье (ДНР) взяли под контроль 70 зданий, идёт наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города, заявило в субботу министерство обороны РФ.

"В течение суток освобождено 70 зданий", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, в Доброполье "штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города".

Минобороны заявило, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее Доброполья, "уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы".

За сутки подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Святогоровка, Белозерское, Веровка, Благодать, Дружковка и Роганское (ДНР).

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.