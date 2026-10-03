Российские военные сообщили о контроле над селом Новая Казачья в Харьковской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешло село Новая Казачья в Харьковской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области", - проинформировало министерство.

2 октября Минобороны РФ заявило, что за неделю в зоне СВО российской армией взяты под контроль 17 населённых пунктов.