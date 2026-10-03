Минобороны России сообщило, что в Харьковской области идет зачистка села Новая Казачья

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ведут зачистку взятого под контроль села Новая Казачья в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, контроль над населённым пунктом установили военнослужащие штурмовых подразделений 245-го мотострелкового полка группировки "Север" в результате активных наступательных действий.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - информирует ведомство.

О взятии под контроль села Новая Казачья Минобороны сообщило ранее в субботу. Опубликованы видеокадры боя за населённый пункт.