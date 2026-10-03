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Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 680 украинских дронов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российскими военными за сутки нейтрализованы 680 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в субботу.

Средствами противовоздушной обороны также сбиты шесть управляемых авиационных бомб, сообщило министерство.

По данным Минобороны РФ, авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск в течение суток нанесены удары по местам хранения украинских БПЛА и позициям ВСУ в 149 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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