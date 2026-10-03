Военные сообщили о сжатии кольца окружения ВСУ в Харьковской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населённых пунктов Николаевка, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населённых пунктов Приколотное и Сосновый Бор Харьковской области. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в населённых пунктах Хатнее и Федоровка", - говорится в сводке.

За сутки в ходе боёв нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Слатино, Сосновка, Великий Бурлук, Металловка, Русские Тишки и Безруки Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка Нацгвардии в районах населённых пунктов Дорошовка, Рудневка, Хотень, Иволжанское, Никольское, Битица и Липняк.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - информирует Минобороны.