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Один человек погиб, двое ранены в результате ударов БПЛА в Белгородской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и двое пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Грайворонском округе в селе Смородино при детонации FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчина. (...) От атаки второго дрона повреждены крыша и окна частного дома. В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения мягких тканей лица", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что пострадавшим оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение они будут продолжать амбулаторно.

В городе Шебекино от атак FPV-дронов повреждены кровли, фасады, остекление двух предприятий, трех частных домов, трех хозпостроек и пять автомобилей. Кроме того, произошло возгорание одной единицы сельхозтехники, которое ликвидировал пожарный расчет.

В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский от детонации дрона в двух частных домах посечены окна и заборы. При атаке второго FPV-дрона разбиты окна коммерческого объекта. В поселке Ракитное в результате взрыва дрона зафиксированы повреждения трех автомобилей и остекления частного дома.

В селе Долгое Валуйского округа при ударе FPV-дрона пробита кровля в здании социального объекта.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов повреждено несколько частных домов и автомобилей.

Белгородская область
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