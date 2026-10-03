Движение пригородных поездов приостановлено в Калуге по техническим причинам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение пассажирских пригородных поездов по ряду направлений временно приостановили в Калуге, сообщил региональный Минтранс в субботу.

"По техническим причинам перевозки пассажиров железнодорожный транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Калуга-1-Ферзиково, Калуга-1-Алексин, Калуга-1-Тула временно приостановлены", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на его странице в соцсети "Вконтакте".

Пассажиров просят воспользоваться автобусным сообщением Калуга-Ферзиково, Калуга-Тула.