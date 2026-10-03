Движение пригородных поездов восстановлено в Калужской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов в сторону Тулы, приостановленное ранее по техническим причинам, восстановлено в Калужской области, сообщил региональный Минтранс на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Поезда будут ходить по прежнему расписанию.

Как сообщалось ранее, по техническим причинам перевозки пассажиров железнодорожный транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Калуга-1-Ферзиково, Калуга-1-Алексин, Калуга-1-Тула временно были приостановлены.