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Бензин по сниженной цене поступит в продажу в Севастополе по QR-кодам в воскресенье

Дизель отпускают без ограничений

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Топливо по QR-кодам со сниженной ценой будут продавать на автозаправочных станциях одной сети в Севастополе в воскресенье, также будет вестись свободная продажа без ограничений, сообщается в канале правительства города в Max.

"Продажа двух видов топлива (Аи-95 и Аи-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит - 20 литров. Бензин марок Аи-92 и Аи-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) без ограничений круглосуточно", - говорится в сообщении.

Кроме того, на четырех АЗС можно заправить газ пропан в автомобили и в баллоны без ограничений. ДТ и ДТ NP разрешено также заправить в канистры для использования в домашних генераторах.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь
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