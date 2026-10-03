Шесть мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Белгород

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о массированной атаке ВСУ на региональный центр, пострадали шесть мирных жителей.

"ВСУ атаковали Белгород беспилотниками. (...) Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии", - написал Шуваев в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона отметил, что от детонаций БПЛА загорелась одна квартира в многоквартирном доме и шесть машин, повреждены пять частных домов и два многоквартирных.