Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Документ размещен на портале официальной информации.

Позиция бизнес-омбудсмена при президенте РФ длительное время оставалась вакантной: с 2012 года по 2022 год ее занимал Борис Титов (сейчас - спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями). По истечении второго срока Титов ушел официально с этой должности (по закону ее можно занимать не более двух сроков подряд) и некоторое время продолжал исполнять обязанности бизнес-омбудсмена, пока не перешел на новую позицию.

Нового бизнес-омбудсмена длительное время не удавалось найти, как пояснял ранее журналистам Шохин, одна из причин заключалась в нежелании потенциальных кандидатов, которые устраивали бы и Кремль, и бизнес, переходить на госслужбу.

Этим летом конфигурация института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей была изменена с тем, чтобы он носил общественно-государственный, а не исключительно государственный характер. В начале июня Госдума приняла закон, согласно которому бизнес-омбудсмен, сохраняя статус уполномоченного при президенте, будет возглавлять негосударственную структуру, к которой перейдут обязанности аппарата уполномоченного и одним из участников которой выступит государство.

Путин втором указом утвердил АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" в качестве структуры для формирования аппарата бизнес-омбудсмена. Документ также размещен на портале официальной информации.

Уполномоченный возглавит наблюдательный совет организации, в который, как ожидается, войдут также представители правительства (Шохин называл министра экономического развития РФ), правоохранительных органов, Совета безопасности, первые лица бизнес-объединений (РСПП, "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата, "ОПОРА России"). АНО будет координировать работу аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, в том числе на уровне регионов, утверждая региональных представителей.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного, согласно принятому закону, будет осуществляться АНО ежегодно за счет средств федерального бюджета.

О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая, вскоре после встречи главы РСПП с Владимиром Путиным, на которой в том числе обсуждалась реформа должности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Тогда глава государства поддержал модернизацию этого института.