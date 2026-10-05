Трамп заявил о готовности помочь РФ с выявленной в Иркутской области пневмонией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американская администрация может оказать России поддержку в связи с выявлением пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области.

"Мы поможем. Мы всегда помогаем кому бы то ни было, кто сталкивается с такой проблемой", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он пока не общался с российскими властями по этому вопросу.

В воскресенье в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в частности в Иркутске и Шелехове, стабильная.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

"В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены 2 случая Covid-19 и 2 случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены", - заявили в Роспотребнадзоре.

"Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.