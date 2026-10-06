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СКР начал проверку по факту жесткой посадки вертолета на Камчатке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в районе реки Жупанова в Елизовском районе Камчатского края, сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, МИ-8 летел по маршруту "посадочная площадка Излучина - река Жупанова". После жесткой посадки вертолет завалился набок.

"На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения, размер ущерба устанавливается", - сообщает СКР.

Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура на транспорте.

Грузовой вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Камчатское авиационное предприятие", совершил жесткую посадку на юге Камчатки утром 6 октября. По данным краевого Минтранса, авиаинцидент случился, когда МИ-8 вез груз. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты Росавиации.

СКР Камчатка Ми-8 жесткая посадка проверка
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