В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на машину ранен мужчина

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Ракитянском округе на дороге между Ракитным и Святославкой FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате мужчина получил слепое осколочное ранение грудной клетки, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшему помогли врачи Ракитянской ЦРБ, затем он будет лечиться в Белгороде. Машина повреждена.

В Белгороде беспилотник взорвался на территории социального объекта, там повреждено остекление.

В селе Отрадное Белгородского округа от удара дрона зпроизошло возгорание частного дома.

В селе Смородино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, там выбиты окна, посечены крыша и забор. В селе Гора-Подол от детонации дрона повреждено остекление храма Архистратига Михаила.

В Шебекине дрон сдетонировал на предприятии - осколками посекло автомобиль. В селе Маломихайловка Шебекинского округа вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля и забор.