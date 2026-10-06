В ЛНР за сутки в результате атак погибли четыре человека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за сутки были атакованы 12 муниципалитетов, погибли четыре человека, еще трое ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Сватовском муниципальном округе в результате удара по легковому автомобилю погибли водитель и пассажир. В результате удара по еще одному автомобилю был ранен 63-летний мужчина.

В Станично-Луганском муниципальном округе в результате ударов по грузовикам погибли два водителя. На автодороге Беловодск - Луганск БПЛА ударил по грузовику, там водитель был ранен.

В Рубежном в результате атаки БПЛА по автомобилю "Газель" пострадал мужчина. В Антрацитовском муниципальном округе ВСУ атаковали рейсовый автобус Фащевка-Красный Луч, пострадавших нет.

В результате удара по больнице в Лисичанске повреждения получили фасад здания и машины, начался пожар. Обошлось без пострадавших.