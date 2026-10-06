Два человека пострадали при ударах дронов в Белгородской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает о новых атаках украинских дронов на регион во вторник, пострадали два человека.

"В городской больнице №2 Белгорода оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на сельхозтехнику в селе Белянка Шебекинского округа. За медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на автомобиль в городе Шебекино. У него диагностировали акубаротравму, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Шебекино из-за детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля. Село Маломихайловка Шебекинского округа атаковано дроном - повреждён объект инфраструктуры. В селе Верхнеберезово в результате удара дрона разбиты окна, фасад и входная группа социального объекта.

По информации оперштаба, в посёлке Ракитное при атаке FPV-дрона посечены остекление частного дома и кузов автомобиля. В селе Криничное Ракитянского округа дрон ударил по территории предприятия - зафиксированы повреждения складского помещения и пяти автомобилей.

В городе Грайворон при детонации дрона в здании социального объекта повреждена кровля. В селе Дунайка Грайворонского округа в результате взрыва FPV-дрона пробиты крыши, выбиты окна в двух частных домах и хозпостройке. В селе Казачья Лисица от атаки дрона пробита крыша и разбиты окна частного дома. В селе Почаево вследствие детонации FPV-дрона повреждены остекление частного дома и надворной постройки.

"На окраине города Валуйки FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю - транспортное средство повреждено. В селе Долгое Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены кровля и остекление", - информирует оперштаб.

В посёлке Майский Белгородского округа при взрыве дрона поврежден прицеп грузового автомобиля. В районе села Крутой Лог FPV-дрон атаковал грузовую машину - разбита кабина.