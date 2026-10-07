РСТ сообщил о штатной работе санаториев в Сочи после пожара на танкере

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Санатории Сочи продолжают работу в штатном режиме, доступ к морским набережным и пляжам ограничен временно, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

"Наши санатории работают в обычном режиме, гости находятся на отдыхе, никаких изменений в работе объектов нет. Утром на побережье была спокойная обстановка: море без волнения, визуально вода чистая, постороннего запаха в воздухе мы не ощущаем. При этом доступ на пляжи временно ограничен, и мы, безусловно, ориентируемся на решения городского оперативного штаба и официальные данные профильных служб", - сообщили в компании "Росюгкурорт".

В РСТ напомнили, что доступ к пляжным территориям будет зависеть от решений городских властей и профильных служб.

У берегов Сочи вечером 6 октября после атаки беспилотных катеров загорелся танкер с нефтью "Афрамакс Рио". Экипаж спасли. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Открытое горение потушили днем 7 октября. В центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей сообщили, что в воздухе Сочи вредных веществ нет.