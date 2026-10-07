На белгородском предприятии в результате удара БПЛА ранен мужчина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В хуторе Масычево Грайворонского округа БПЛА атаковал предприятие, там был ранен мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"С осколочным ранением ноги он обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены грузовой автомобиль и трактор", - говорится в сообщении.

В селе Глотово Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом и повредил остекление и фасад. В селе Доброивановка из-за удара дрона полностью сгорел легковой автомобиль и повреждена линия электропередачи. В селе Головчино FPV-дрон атаковал коммерческий объект - повреждены окна и входная группа.

В селе Киселево Белгородского округа в результате детонации БПЛА повреждены частный дом и легковой автомобиль. В селе Таврово FPV-дрон атаковал коммерческий объект, там выбило стекла.

В Красной Яруге в результате атаки дрона повреждены два частных дома.

В поселке Дальний Валуйского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля.