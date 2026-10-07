В Кремле признательны Индии за готовность участвовать в украинском урегулировании

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия признательна Индии за идеи и готовность оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины, и мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются", - сказал он, когда его попросили прокомментировать сообщения о предложении Индии по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.