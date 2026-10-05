В МИД Индии сообщили о контактах с РФ, Украиной по Черному морю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Индийская сторона поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной по теме безопасности в Черном море и другим аспектам, заявил в понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Мы поддерживаем контакты с Россией и Украиной и стараемся помочь, в том числе - по вопросу безопасности судов в Черном море", - сказал он в ходе выступления в Дели.

"Помимо этого мы обсуждаем и опасения обеих сторон, касающиеся экспорта зерна, экспорта энергоносителей. Поднимается и тема возможных договоренностей по согласованию взаимного отказа от атак", - добавил министр.