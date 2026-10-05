Поиск

В МИД Индии сообщили о контактах с РФ, Украиной по Черному морю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Индийская сторона поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной по теме безопасности в Черном море и другим аспектам, заявил в понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Мы поддерживаем контакты с Россией и Украиной и стараемся помочь, в том числе - по вопросу безопасности судов в Черном море", - сказал он в ходе выступления в Дели.

"Помимо этого мы обсуждаем и опасения обеих сторон, касающиеся экспорта зерна, экспорта энергоносителей. Поднимается и тема возможных договоренностей по согласованию взаимного отказа от атак", - добавил министр.

Черное море Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лидер Йемена объявил о старте операции по освобождению столицы страны от хуситов

 Лидер Йемена объявил о старте операции по освобождению столицы страны от хуситов

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

 Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

 Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

"Росатом" сообщил МАГАТЭ о необходимости проведения работ на Запорожской ТЭС

 "Росатом" сообщил МАГАТЭ о необходимости проведения работ на Запорожской ТЭС

Трамп назначит спецпосланника по Белоруссии Коула спецпредставителем по делам заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 октября

Нетаньяху распорядился провести проверку безопасности при иностранных авиаперевозках в Израиль

КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км

 КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км

Судно перевернулось в Южной Корее, два человека числятся пропавшими без вести

 Судно перевернулось в Южной Корее, два человека числятся пропавшими без вести
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12100 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов