Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Анкара в 2026 году передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut, сообщил Middle East Eye со ссылкой несколько информированных источников.

По их словам, Турция передала Украине зенитные системы против дронов, дав возможность протестировать новые изделие и улучшить его потенциал". Украина импортировала небольшое количество установок, но собеседники издания не объясняли, сколько из них отправили на поле боя.

По данным Middle East Eye, в состав комплекса ПВО входят три установки Korkut вместе машиной управления. Korkut используют автоматические пушки для уничтожения воздушных целей, включая БПЛА и крылатые ракеты. Компания-производитель Aselsan, по-видимому, предлагала Киеву купить установки еще в 2021 году.

В минувшие выходные генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол заявил, что Korkut применяют военные девяти стран, и вскоре компания объявит о новых контрактах. В мае контракты на установки модели Korkut 100/25 SB подписали Саудовская Аравия и Катар. Ирак тоже выражал интерес к их приобретению.