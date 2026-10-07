Россия не наблюдает особой активности США по украинскому урегулированию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Москва сейчас не наблюдает активности со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"И насчет американского, в кавычках, "брокерства" - пусть американцы высказываются, они достаточно противоречиво публично комментируют свою роль, но для нас фактом является то, что в силу множества обстоятельств и прежде всего деструктивного воздействия европейской партии войны, администрация США после саммита в Анкоридже не оказалась в состоянии придерживаться тех пониманий, которые там были достигнуты. Вот означает ли это отказ администрации от того самого "брокерства", о котором я упомянул? Скорее нет, чем да, но активности особой мы сейчас не наблюдаем", - сказал он.

По его словам, это означает "только то, что специальная военная операция продолжается в соответствии с теми установками, которые даны президентом".

Рябков при этом отметил, что паузы в контактах России и США по Украине нет.

"Паузы никакой не возникло, потому что не далее как 23 сентября министр (иностранных дел России Сергей - ИФ) Лавров встречался с госсекретарем (США Марко - ИФ) Рубио, и там значительное внимание было уделено именно ситуации с урегулированием украинского кризиса", - сказал замглавы МИД.

Планов проведения трехсторонней встрече с участием США и Украины, по его словам, сейчас нет.