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Пляжи Сириуса открыли после их закрытия из-за атаки на танкер

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти федеральной территории (ФТ) Сириус сообщили об открытии пляжей для отдыхающих после их закрытия из-за атаки на нефтяной танкер безэкипажных катеров (БЭК) в Черном море, сообщил глава Совета ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в четверг.

"По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории Сириус кратно ниже предельно допустимых и не представляют угрозы для здоровья. В связи с этим было принято решение об открытии пляжей на федеральной территории", - написал глава Совета в мессенджере Max.

Он отметил, что в акватории Сириуса в Черном море нет нефтяных следов. "Согласно информации Роспотребнадзора, пробы морской воды, отобранные в акватории у побережья Сириуса, соответствуют гигиеническим нормативам. Следы нефтяных углеводородов не обнаружены", - уточнил Плишкин.

По его словам, специалисты профильных ведомств и служб продолжат мониторинг состояния воздуха, акватории и береговой линии Сириуса.

Вечером 6 октября в Черном море подвергся атаке безэкипажными катерами и загорелся танкер "Афрамакс Рио", который шел с грузом нефти под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек был спасён. По предварительной информации, пострадавших нет. Городской оперативный штаб Сочи временно ограничил доступ на морские набережные и пляжи. 7 октября в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей сообщили об отсутствии загрязняющих веществ в воздухе на территории Сочи.

Сочи Сириус Черное море
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