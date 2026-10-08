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Открыты пляжи Сочи, закрывавшиеся после атаки безэкипажных катеров на танкер

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи сообщили об открытии пляжей после их закрытия из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) на танкер в Черном море, сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"Результаты лабораторных исследований проб морской воды, проведённых Роспотребнадзором во всех районах города, показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Все показатели соответствуют установленным нормативам. С учётом полученных результатов городской оперативный штаб принял решение об открытии сочинских пляжей", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Мониторинг состояния морской воды, пляжной полосы и атмосферного воздуха будет продолжен.

"В Сочи продолжается круглосуточный мониторинг состояния пляжной полосы и морской акватории. По результатам наблюдений загрязнения моря нефтяным грузом не зафиксировано. Данные космического мониторинга также не выявили пятен нефтепродуктов в акватории", - сообщает пресс-служба.

Ранее в четверг об открытии пляжей объявили власти федеральной территории Сириус.

Вечером 6 октября в Черном море подвергся атаке безэкипажных катеров и загорелся танкер "Афрамакс Рио", шедший с грузом нефти под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек был спасён. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сочи Черное море
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