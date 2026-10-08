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Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о втором случае заболевания в Иркутской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Данные о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония, не соответствуют действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с появившейся в социальных сетях фейковой информацией о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония, Роспотребнадзор сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз -"пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

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По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

6 октября госсекретарь США Марко Рубио обратился к России с призывом предоставить странам мира больше информации о выявленной в Иркутской области инфекции. "Мы призываем Россию быть "прозрачной" и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом", - сказал Рубио журналистам.

Неназванный чиновник госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что американские власти контактировали с российским правительством еще в прошлую пятницу, в том числе эксперты госдепа по вопросам здравоохранения общались с МИД РФ. По словам представителя администрации, эта работа продолжается.

7 октября The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США планируют направить в Россию официальное дипломатическое обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции. "Официальное обращение США, которое на дипломатическом языке называется демаршем, призвано напомнить России о том, что в соответствии с международным правом она обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний", - заявили источники издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября заявил, что в Кремле не располагают информацией о дипломатическом обращении посольства США в РФ к российским властям по поводу эпидемиологической обстановки в Иркутской области.

Роспотребнадзор Иркутская область
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