Российские нейросети обучаются на решениях Верховного суда

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пять российских нейросетей в пилотном режиме обучаются анализировать большие массивы судебных данных и систематизировать материалы для облегчения работы судей, сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на заседании Совета председателей верховных (высших) судов СНГ в Минске.

"В российских регионах уже пять отечественных больших языковых моделей обучаются на выверенных правовых позициях высшей судебной инстанции. В них также загружены академические словари русского языка и орфографии, которые в совокупности позволяют анализировать большие массивы судебных данных без ошибок, систематизировать материалы, искать необходимую информацию, а в конечном итоге освобождать судью от значительной части технической работы", - сказал Краснов.

Он назвал внедрение нейросетей в работу судов одним из наиболее перспективных направлений развития.

Координацию всех процессов осуществляет созданный при Верховном суде России Центр судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта.

При этом, как считает Краснов, исследование доказательств, их юридическая оценка и ответственность за принятое решение всегда должны оставаться за человеком: "Цифровой помощник не должен превращаться в цифрового судью".