Два человека погибли, четверо пострадали при атаке ВСУ на Белгородский округ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В результате ночного обстрела ВСУ Белгородского округа погибли два человека, еще четыре, включая ребенка, получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.

В поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги, говорится в сообщении.

"Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын - предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения г. Белгорода. Ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, в результате атаки был полностью разрушен жилой дом; в соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, добавили в оперштабе.