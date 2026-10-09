Поиск

Два человека погибли, четверо пострадали при атаке ВСУ на Белгородский округ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В результате ночного обстрела ВСУ Белгородского округа погибли два человека, еще четыре, включая ребенка, получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.

В поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги, говорится в сообщении.

"Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын - предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения г. Белгорода. Ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, в результате атаки был полностью разрушен жилой дом; в соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, добавили в оперштабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородский округ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завод загорелся в поселке Редкино Тверской области после атаки БПЛА

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты

 Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты

Девять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Калужскую область

В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

 В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

Два человека погибли, четверо пострадали при атаке ВСУ на Белгородский округ

Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

 Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Временно закрыты Внуково и Жуковский

Один человек погиб, трое ранены из-за детонации БПЛА в Белгородской области

В Кремле считают, что Киев не стремится к мирным решениям
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12185 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов