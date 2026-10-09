Страны Балтии предложили запретить транзит российского зерна через Евросоюз

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министры Эстонии Кристен Михал, Латвии Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо председателю Европейского совета Антонио Косте и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский союз, сообщило правительство Эстонии.

Михал планирует поднять этот вопрос на заседании Европейского совета на следующей неделе.

В письме отмечается, что Россия пытается ослабить украинскую экономику и одновременно ищет новые маршруты для экспорта своего зерна, в том числе через Балтийское море. Евросоюз не должен предоставлять России возможность компенсировать экономические последствия военной деятельности через свою инфраструктуру, считают лидеры стран Балтии.

Для поддержки украинской торговли лидеры призывают к укреплению коридоров солидарности между Евросоюзом и Украиной и транспортных связей, которые помогут украинским товарам выйти на мировые рынки.

1 октября правительство Эстонии на основании закона о международных санкциях запретило транзит зерна из России и Белоруссии. 10 сентября МИД Эстонии заявил, что республика продолжит сотрудничество с Латвией и Литвой в поиске регионального или общеевропейского решения для прекращения транзита российского зерна.