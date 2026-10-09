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Рост просроченной кредиторской задолженности АПК к 1 сентября ускорился до 4,3%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Просроченная кредиторская задолженность сельского хозяйства в России, по данным на 1 сентября 2026 года, составила 68 млрд рублей против 65,2 млрд рублей на 1 августа, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, она выросла на 4,3%. Темпы роста существенно ускорились: на 1 августа по сравнению с 1 июля они составляли 1,6%, на 1 июля по сравнению с 1 июня - 0,8%.

По данным на 1 сентября 2025 года, просроченная задолженность составляла 62,6 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении рост составил 8,6%.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Просроченная задолженность производителей пищевой продукции, включая напитки, и табака на 1 сентября 2026 года выросла до 58,8 млрд рублей с 58 млрд рублей на 1 августа и с 55,4 млрд рублей на 1 июля. На 1 сентября 2025 года этот показатель составлял 49,9 млрд рублей.

Как следует из материалов, в августе кредитование сельского хозяйства снизилось до 109,6 млрд рублей со 128,3 млрд рублей в июле (снижение на 15%) и 144,9 млрд рублей в июне. Показатель августа этого года оказался на 12,3% ниже, чем в августе 2025 года (125 млрд рублей).

Кредитование производителей пищевых продуктов, включая напитки, и табака в августе 2026 года снизилось до 159,6 млрд рублей со 172,1 млрд рублей в июле и 163,6 млрд рублей в июне. Показатели этого года выше, чем год назад: в августе 2025 года эти отрасли привлекли кредитов на 127,6 млрд рублей.

В целом задолженность сельского хозяйства по кредитам на 1 сентября 2026 года составила 3 трлн 121,9 млрд рублей против 3 трлн 122,9 млрд рублей на 1 августа и 3 трлн 099,9 млрд рублей на 1 июля. Это выше, чем на 1 сентября 2025 года, - 2 трлн 961,3 млрд рублей.

Кредиторская задолженность пищепрома выросла до 2 трлн 184,8 млрд рублей с 2 трлн 145,4 млрд рублей на 1 августа и 2 трлн 105,8 млрд рублей на 1 июля. На 1 сентября 2025 года долг отрасли по кредитам составлял 1 трлн 858,7 млрд рублей.

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