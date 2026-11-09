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Правительство разрешило малому агробизнесу направлять гранты на погашение кредитов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, которые упрощают фермерам и кооперативам использование грантовых средств и снижают административную нагрузку.

"Подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства, которые уточняют порядок предоставления субсидий по двум направлениям: на расширение сельского туризма, а также на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В частности, малый агробизнес теперь сможет направить полученные гранты на погашение кредитов. Речь идет о займах, взятых на развитие фермерского хозяйства, сельскохозяйственного потребительского кооператива или на открытие малой сельской пекарни. Государство возместит до 20% суммы кредита, сообщила пресс-служба правительства.

По словам Мишустина, также снижается административная нагрузка на малый агробизнес. "При получении субсидий на приобретение оборудования, которое стоит менее 3 млн рублей, больше не требуется подтверждения включения такой техники в реестр российской промышленной продукции", - сказал премьер-министр.

Кроме того, в 2027 году предприниматели, запустившие проекты акселерации молочных ферм в текущем году, продолжат получать гранты. Это поможет им снизить финансовые риски и не снижать темпы модернизации.

"Такой подход к совершенствованию механизмов государственной поддержки должен помочь малым предприятиям в агропромышленном комплексе. Они вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны и также, что очень важно, создают новые рабочие места в сельской местности", - заключил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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