В России планируют расширить механизм автоштрафов бизнеса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Механизм автоматического привлечения бизнеса к административной ответственности за нарушения в обороте маркированных товаров планируют в ближайшее время расширить на другие критерии и признаки, сообщила на конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху" замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

"Механизм автоштрафов (...), сегодня этот механизм мы внедряем поэтапно, сегодня он действует на несколько критериев, но уже мы видим его эффективность, и в дальнейшем в ближайшее время планируем его расширить на другие критерии и другие признаки", - сказала она.

Механизм автоматического привлечения бизнеса к административной ответственности за нарушения в обороте маркированных товаров - автоштрафы - начал действовать с 1 сентября 2026 года.

Представители розничного звена передают в систему "Честный знак" данные о продаже маркируемых товаров. Система анализирует их - и при обнаружении нарушения автоматически формирует проект постановления об административном правонарушении. Затем Роспотребнадзор проверяет и подписывает его - документ поступает участнику оборота в личный кабинет на портале госуслуг и дублируется в личном кабинете "Честного знака".