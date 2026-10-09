Поиск

В России планируют расширить механизм автоштрафов бизнеса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Механизм автоматического привлечения бизнеса к административной ответственности за нарушения в обороте маркированных товаров планируют в ближайшее время расширить на другие критерии и признаки, сообщила на конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху" замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

"Механизм автоштрафов (...), сегодня этот механизм мы внедряем поэтапно, сегодня он действует на несколько критериев, но уже мы видим его эффективность, и в дальнейшем в ближайшее время планируем его расширить на другие критерии и другие признаки", - сказала она.

Механизм автоматического привлечения бизнеса к административной ответственности за нарушения в обороте маркированных товаров - автоштрафы - начал действовать с 1 сентября 2026 года.

Представители розничного звена передают в систему "Честный знак" данные о продаже маркируемых товаров. Система анализирует их - и при обнаружении нарушения автоматически формирует проект постановления об административном правонарушении. Затем Роспотребнадзор проверяет и подписывает его - документ поступает участнику оборота в личный кабинет на портале госуслуг и дублируется в личном кабинете "Честного знака".

Екатерина Приезжева Минпромторг Роспотребнадзор Честный знак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

 Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Все четыре аэропорта Москвы не обслуживают рейсы

Песков не исключил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в октябре

В Кремле заявили, что российские дипломаты займутся случаем основателя ТГ-канала "Рыбарь"

Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"

 Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"

Яковлевский ГОК "Северстали" работает с ограничениями после атаки

Курс по ИИ станет обязательным в школах для 5-11-х классов с 1 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12194 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов