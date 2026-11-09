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Узбекистан запланировал проекты на $3,3 млрд по линии фонда спасения Арала

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов, намеченных к реализации в период председательства Узбекистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2027-2029 годах, сообщила его пресс-служба.

Рассмотрены проекты, намеченные к реализации в этот период, а также основные вопросы предстоящей повестки.

Разработаны 133 проекта, охватывающих сферы водных ресурсов, экологии и социально-экономического развития. В частности, предусматриваются модернизация и реконструкция водохозяйственных сооружений, внедрение автоматизированных систем распределения, учета и мониторинга водных ресурсов, создание региональной цифровой платформы мониторинга гидрометеорологических данных, прогнозирования паводков и засух и раннего предупреждения о них, а также повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой и санитарными услугами.

Общая стоимость проектов составляет $3,3 млрд. Их финансирование предусматривается при содействии Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Зеленого климатического фонда, Глобального экологического фонда и других международных организаций.

Подчеркнув важность своевременной реализации этих проектов, Мирзиёев поручил утвердить помесячную "дорожную карту" работ на следующий год и обеспечить ее исполнение. Отмечена также необходимость привлечения к реализации проектов международных экспертов, профессоров и ученых, в том числе соотечественников за рубежом.

Также обсуждены приоритеты председательства Узбекистана в МФСА. Особое значение будет придаваться дальнейшему совершенствованию структуры фонда и его договорно-правовой базы, четкому разграничению полномочий его органов, укреплению конструктивного взаимодействия с Афганистаном. В центре внимания также будут вопросы гармонизации повестки фонда с решениями консультативных встреч глав государств Центральной Азии и другие направления работы.

Отдельно рассмотрены вопросы научно-аналитического сопровождения деятельности фонда. Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" станет научно-аналитической платформой для реализации его инициатив.

Президент дал ответственным лицам ряд поручений по своевременной, качественной и полной реализации мер, намеченных на период председательства Узбекистана в Международном фонде спасения Арала. В их числе - активизация взаимодействия профильных министерств и ведомств с соседними государствами, а также выведение водной дипломатии в регионе на новый уровень посредством совместных образовательных и исследовательских программ, информирует пресс-служба.

Международный фонд спасения Арала (МФСА) был создан государствами Центральной Азии в 1993 году. За прошедшие годы благодаря налаженному эффективному взаимодействию стран региона и поддержке ряда международных организаций фонд смог обеспечить согласованное управление водными ресурсами бассейна Аральского моря.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев Всемирный банк МФСА Арал Аральское море
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