Трамп считает, что Украине следовало заключить сделку с РФ два года назад

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Украинскому руководству следовало заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией два года назад, потому что тогда Киев получил бы более выгодные условия, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Думаю, он бы поступил мудро, если бы заключил сделку два года назад. Он оказался бы в гораздо более выгодном положении. Два года назад он получил бы намного более выгодную сделку", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Было много возможностей решить все это. Но по какой-то причине Зеленский не хочет заключать сделку", - добавил американский президент.

По его мнению, у России больше шансов на победу. "Если рассчитывать вероятность успеха, то у одной из сторон может быть на несколько миллионов солдат больше, чем у другой", - пояснил Трамп.