Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Yandex Qazaqstan работает над устранением сбоев в работе сервисов, сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас в работе некоторых сервисов "Яндекса" могут возникать технические сложности. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу сервисов", - говорится в сообщении Yandex Qazaqstan в соцсетях.

В воскресенье пресс-служба "Яндекса" в РФ сообщила о повреждении инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД) в городе Владимире из-за атаки БПЛА. Работа дата-центра остановлена.