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ФАС оштрафует "ПИК" и "Ловител" за ограничение доступа провайдеров в дома

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела в отношении группы лиц застройщика "ПИК" и оператора связи "Ловител" - для назначения штрафа за ограничение доступа провайдеров связи в многоквартирные дома, сообщила ФАС.

ООО "Ловител" - интернет-провайдер Lovit, работающий в домах ГК "ПИК". В феврале 2025 года из-за мощной DDoS-атаки на "Ловител" жильцы домов "ПИК" несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было. ФАС после проверки жалоб признала группу лиц "ПИК" нарушившей антимонопольное законодательство и предписала обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.

В апреле провайдер установил недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре "Ловител" за экономически обоснованную плату, выполнив соответствующее предписание ФАС.

ФАС сообщила, что за нарушение антимонопольного законодательства на должностных лиц управляющих компаний будут наложены административные штрафы от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до 3 лет, на оператора "Ловител" - оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет.

Кроме того, ФАС напомнила, что управляющие компании ПИК получили 330 запросов от операторов на размещение сетей в домах застройщика (по состоянию на январь); по оценкам операторов, проектно-изыскательные работы по строительству сетей в жилом комплексе занимают в среднем до шести месяцев.

"При этом операторы сообщили в службу о наличии новых препятствий для оказания услуг в жилых комплексах "ПИК" в виде ограничений в доступе к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний "ПИК". Ведомством проводится проверка фактов ограничения доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах застройщика", - предупредили в ФАС.

ПИК ФАС Lovit Ловител
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