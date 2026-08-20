В Хорватии арестован разыскиваемый по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Хорватии после допроса арестован гражданин Украины, объявленный в розыск в Германии по делу о подрыве "Северных потоков" в 2022 году, сообщает AP со ссылкой на HINA news.

Предполагается, что он будет находиться под стражей до решения о его экстрадиции. Адвокат украинца сообщил, что намерен подать апелляцию.

Германские прокуроры заявляли, что задержанный является подготовленным водолазом. Он, предположительно, входил в группу, заложившую взрывчатку на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

О его задержании полицейскими в Пуле на основании европейского ордера стало известно 19 августа.

В сентябре 2022 года в результате подрывов произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России по факту было возбуждено дело об акте международного терроризма.