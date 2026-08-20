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Глава МИД Германии не опасается ухудшения отношений с Украиной из-за дела о "Северных потоках"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не опасается ухудшения отношений с Украиной после ареста подозреваемого в подрыве "Северных потоков" и готов объяснить Киеву, что немецкая юстиция обладает абсолютной свободой действий в этом деле.

"Я могу только сказать, что немецкая судебная система абсолютно свободна в этом вопросе. И я всегда готов и способен разъяснить это Украине", - сказал Вадефуль во время визита в Швейцарию, его цитирует агентство DPA.

Он отметил, что уважает работу судебной системы ФРГ.

"Если потребуется, будут приняты уголовные меры, независимо от статуса человека. Это касается не только граждан Германии, но и иностранцев", - добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции хорватского города Пула задержали гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву веток газопровода "Северный поток".

Агентство отмечает, что задержанный - опытный дайвер, предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Группа отправилась из Ростока на парусной яхте, арендованной у немецкой компании, с поддельными удостоверениями личности.

Северный поток Северный поток - 2 Киев ФРГ Йоханн Вадефуль
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