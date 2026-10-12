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Песков заявил, что Путин будет готов поручить не атаковать в день выборов на Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле.

"Президент об этом уже говорил, но я от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там, в Киеве, реального хотят провести выборы, то президент РФ, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, именно в день выборов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление Владимира Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, Песков отметил, что "реально в Киеве не хотят проводить выборы - это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну".

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
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